Polícia investiga ataque a gabinete de campanha de Kamala Harris no Arizona

A polícia da cidade de Tempe, no Arizona, está a investigar um ataque contra o gabinete de campanha da candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, o segundo na última semana.

Na segunda-feira, a polícia recebeu uma chamada após vários trabalhadores terem encontrado a porta e as janelas do escritório danificadas com tiros.

Segundo o porta-voz da polícia de Tempe, Ryan Cook, em declarações à ABC, ninguém estava dentro do escritório durante o ataque.

Contudo, o incidente "levanta preocupações sobre a segurança daqueles que trabalham no edifico, bem como nas proximidades".

As autoridades garantiram ter tomado medidas adicionais de segurança.

Na semanada passada, este escritório já tinha sido atacado.