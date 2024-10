Comissão Europeia prolongou prazo das candidaturas do Programa Erasmus+

A Comissão Europeia decidiu prolongar o prazo de submissão das candidaturas aos concursos abertos do Programa Erasmus+ até 8 de Outubro, às 12 horas de Bruxelas (11 horas na RAM e Portugal Continental; 10 horas nos Açores).

Inicialmente, o prazo limite estava previsto para esta terça-feira (1 de Outubro), mas devido às graves inundações que afectaram, há cerca de duas semanas, vários países do centro da Europa, por forma a garantir que todos têm o tempo necessário e a oportunidade para preencher e submeter as suas candidaturas, a Comissão prorrogou o prazo.

Os formulários de candidatura, disponíveis na plataforma Erasmus+ e Corpo Europeu de Solidariedade, da Comissão Europeia, destinam-se ao processo de Acreditação das instituições (Ação-Chave 1 - KA120) e à segunda ronda dos projectos de Parceria de Pequena Dimensão (Acção-Chave 2 – KA210).

Este ano, a Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, decidiu alargar, nesta ronda, as candidaturas aos projectos no sector de adultos, destinados à mobilidade individual para fins de aprendizagem, através dos formulários KA121, ou seja, no âmbito da Acção-Chave 1, aos projetos de curta duração.