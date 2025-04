Duas mulheres detidas por furtos de 20 mil euros em lojas do aeroporto de Lisboa

Duas mulheres suspeitas de furtos no valor de 20 mil euros nas lojas "Duty-Free" do aeroporto de Lisboa foram detidas, no âmbito de uma investigação iniciada em setembro, anunciou hoje a Polícia de Segurança Pública (PSP).

As detidas, com 30 e 32 anos de idade, tinham já "um vasto registo criminal" por crimes idênticos, segundo a PSP.

A Operação "Duty Free" permitiu deter as mulheres, suspeitas de seis crimes qualificados, no dia 01 de abril.

Os investigadores aperceberam-se de um fenómeno de furtos na zona das lojas restrita a passageiros com bilhete, segundo o Comando Metropolitano da PSP.

"Faziam a reserva de bilhetes de avião de baixo custo online para assim, após passarem a área de revistas e segurança, acederem à zona das lojas, de onde furtavam diversos perfumes, óculos de sol e objetos de joalharia, colocando-se de seguida na posse dos objetos furtados em fuga do local pela zona de chegadas de passageiros", precisou a polícia, em comunicado.

O valor dos artigos roubados é de cerca de 20.000 euros.

Presentes a primeiro interrogatório judicial, o juiz de instrução criminal de Lisboa decretou que as duas mulheres ficassem a aguardar julgamento em prisão preventiva.