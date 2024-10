Chefe do governo de Espanha recebeu António Costa Madrid

O presidente do governo de Espanha, Pedro Sánchez, recebeu hoje no Palácio La Moncloa o presidente eleito do Conselho Europeu, António Costa.

Em mensagem colocada na rede social X, Sánchez referiu-se a Costa como um "amigo" e assinalou a necessidade de falar com ele, enquanto novo presidente do Conselho Europeu, sobre os grandes assuntos que se colocam à União Europeia.

"Uma Europa mais concorrencial, ecológica e que garanta a paz. A sua valiosa experiência política será essencial para forjar acordos e que a Europa continua a avançar", acrescentou.