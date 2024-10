Governo libanês diz que ataques israelitas causaram 95 mortos

Pelo menos 95 pessoas morreram nos ataques israelita de segunda-feira em todo o Líbano, disse o Ministério da Saúde libanês, enquanto Israel prepara uma incursão terrestre contra o sul do país vizinho.

"Os ataques inimigos israelitas mataram 95 pessoas e feriram 172 nas últimas 24 horas", referiu o ministério, em comunicado.

Entre os mortos estão três membros de um grupo palestiniano, o líder do Hamas no Líbano e um soldado libanês, de acordo com o relatório diário publicado pelo Ministério da Saúde libanês.

Pela primeira vez desde 08 de outubro, um ataque teve como alvo o centro de Beirute, destruindo um edifício.

Segundo a Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), três dos seus membros foram ali mortos. O Exército israelita afirmou ter morto dois comandantes desta organização descrita como terrorista por Israel e pela União Europeia.

Aguarda-se uma incursão terrestre israelita no sul do Líbano, depois de Israel ter informado hoje os Estados Unidos sobre operações terrestres limitadas contra o Hezbollah no país vizinho.

As Forças Armadas de Israel (IDF) declararam "zonas militares fechadas" três localidades fronteiriças em torno da fronteira com o Líbano, Metula, Misgav Am e Kfar Giladi, no norte de Israel.

O Governo israelita, reunido esta noite, aprovou a próxima fase das suas operações de guerra no Líbano, confirmou ao jornal Haaretz uma fonte ligada ao processo, sem adiantar mais pormenores.

Por outro lado, fonte oficial militar libanesa tinha referido à AFP, sob condição de anonimato, que o Exército libanês estava a reposicionar e reagrupar as suas forças" as suas tropas no sul do país.

Na fronteira israelita, decorriam hoje à noite "bombardeamentos de artilharia pesada" contra o sul do Líbano, enquanto as IDF confirmaram sirenes de alarme em Shtula, na fronteira, noticiou a agência Efe.

O grupo xiita libanês emitiu também um comunicado hoje à noite, afirmando que atingiu tropas israelitas destacadas na fronteira, embora ainda não tenha havido relatos de qualquer incursão terrestre.

Por outro lado, os subúrbios a sul de Beirute, um bastião do movimento xiita Hezbollah, registaram pelo menos seis explosões hoje à noite, momentos depois das forças israelitas terem pedido aos residentes para saírem das suas casas para usa segurança.

Israel tem lançado na última semana uma vaga de ataques aéreos mortíferos contra bastiões do Hezbollah no Líbano no início deste mês.

O Hezbollah começou a disparar 'rockets' contra o norte de Israel em 08 de outubro, dizendo que o fazia em apoio do seu aliado Hamas, um movimento islamista palestiniano em guerra contra Israel na Faixa de Gaza desde 07 de outubro, dia do seu ataque sem precedentes em solo israelita.