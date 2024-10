Dinarte Nóbrega, no kartcross LBS Motor Club RX01, venceu a Rampa SC Santacruzense, disputada hoje na Estrada Santo/Poiso.

O detentor do Troféu Regional de Rampas AMAK triunfou com 3,07 segundos de vantagem sobre Sérgio Vasconcelos, em Semog Bravo, enquanto Gregório Faria, em AG AG 1000, fechou o pódio com mais 8,06 segundos do que o vencedor.