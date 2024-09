Jardins do Lido recebem BEACTIVE SPORT VILLAGE

No âmbito da realização na Região da Semana Europeia do Desporto, que decorre até ao dia 30 de Setembro, realiza-se amanhã a partir das 9 horas, nos Jardins do Lido, o evento BEACTIVE SPORT VILLAGE, uma iniciativa que pretende promover diversas modalidades, com o propósito da população em geral as poder experienciar.

Serão 13 ‘estações’ de mostra e experimentação de diversas modalidades desportivas entre as quais o badminton, ciclismo, esgrima, golfe, jogos tradicionais, laser run, orientação, petanca, ténis de mesa, ténis de campo, xadrez e basquetebol em cadeira de rodas.

Este evento conta com a colaboração do movimento associativo regional, em particular das Associação de Desporto para Todos, Badminton, Basquetebol, Ciclismo, Esgrima, Orientação, Petanca, Ténis, Ténis de Mesa, Automobilismo e Karting, Triatlo, Xadrez, Clube de Golfe do Santo da Serra e Clube Desportivo “Os Especiais”. São ainda parceiros, a Câmara Municipal do Funchal e Portugal Ativo, Plataforma Regional Madeira.