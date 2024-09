Navio 'Anthem of the Seas' trouxe 5.971 pessoas

O navio 'Anthem of the Seas' acostou, na manhã desta sexta-feira, no Porto do Funchal, com 4.443 passageiros e 1.528 tripulantes para uma escala de 10 horas.

Com saída marcada para as 17 horas de hoje, segue para Lisboa, no âmbito do cruzeiro de 12 noites iniciado em Southampton no passado dia 20 de Setembro. O cruzeiro inclui, além das ilhas atlânticas, Canárias e Madeira, escalas na Corunha e como referido, na capital portuguesa.

Não se sabe, todavia, quando é que o 'Anthem of the Seas' regressa à rota da CAI (Cruises Atlantic Islands).

Nos próximos meses, vai ficar posicionado na Ásia, a realizar cruzeiros a partir de Singapura. Em Maio de 2025 vai navegar nos Estados Unidos, com partidas de Seattle e no fim de Outubro, posiciona-se na Austrália, operando cruzeiros naquela área geográfica com saída de Sydney.