Edmundo Tavares reconhecido como membro honorário da Ordem dos Arquitectos a título póstumo

No contexto do encerramento das celebrações nacionais do Dia Mundial da Arquitectura, o conselho directivo regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos (OA) propôs ao conselho directivo nacional, homenagear a título póstumo, o arquitecto Edmundo Tavares.

A cerimónia decorreu, ontem à tarde, no Auditório Nuno Teotónio Pereira, na sede nacional da OA, em Lisboa.

Os familiares do homenageado estiveram presentes e as insígnias foram recebidas pelo filho, homônimo Edmundo Tavares e do sobrinho neto António Barroso Cruz das mãos do presidente do conselho directivo nacional, Avelino Oliveira.

A presidente da secção regional, Susana Gouveia Neves, apresentou a obra de Edmundo Tavares no Funchal, "caracterizada pela diversidade de estilos que definiu a sua geração"

"A flexibilidade de linguagem arquitectónica esteve sempre presente, deixando no Funchal uma obra de relevada importância que se destaca pela introdução da modernidade arquitetónica portuguesa na especificidade da cultura das ilhas do arquipélago da Madeira", salientou.

Entre as obras Edmundo Tavares destacam-se o Mercado Municipal dos Lavradores, o Liceu Jaime Moniz e o Banco de Portugal, ainda em plena utilização.