Títulos por decidir vão deixar Kartódromo do Faial ao rubro

O Circuito Faial "prepara-se para receber, neste próximo fim de semana, a quinta e última prova do Troféu de Karting da Madeira - Perfection Motorsport 2024", aponta a Associação de Karting da Madeira, numa nota de imprensa a instar os fãs da modalidade. "Com o título da categoria Sénior Max já garantido por João Dinis, o foco estará agora nas restantes categorias, onde os campeões ainda aguardam confirmação".

"Este campeonato tem-se revelado intenso e competitivo, com várias disputas acesas e resultados surpreendentes, mostrando a vitalidade e o crescimento da modalidade", salienta ainda a AKM. "Enquanto João Dinis já assegurou o título na Sénior Max, com uma temporada de domínio absoluto, coroada com múltiplos Grand Slams, as restantes categorias permanecem abertas e prometem corridas decisivas", reforça.

Assim, "Dilan Faria na Micro Academy, Afonso Pires na Mini Max e Pedro Nunes na Júnior são alguns dos principais candidatos ao título em cada uma das suas classes, mas enfrentarão uma última prova de grande intensidade, com adversários que irão até ao limite para conquistar os pontos necessários e tentar garantir o troféu".

Por isso, "o encerramento do campeonato promete emoções fortes, com pilotos a lutar até ao fim pelos títulos em aberto. A Associação de Karting da Madeira espera receber uma grande afluência de público no Kartódromo, para testemunhar o desfecho desta temporada emocionante e celebrar os campeões de 2024. Com condições de pista favoráveis e uma lista de inscritos que reflete o entusiasmo crescente pela modalidade, o Troféu de Karting da Madeira - Perfection Motorsport encerra assim mais um capítulo de sucesso no desporto automóvel regional", conclui.