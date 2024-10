Governo promove capacitação para a procura de emprego em Santa cruz

O concelho de Santa Cruz foi hoje palco para mais uma sessão de capacitação direccionada para pessoas à procura de emprego. A iniciativa da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude (SRITJ), promovida através do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), contou com a presença da secretária regional, Ana Sousa, que fez questão de dirigir uma mensagem aos formandos.

"A todos e todas vós, que neste momento atravessam uma situação de desemprego, uma palavra de esperança e motivação. Que continuem a acreditar que esta é uma situação transitória, mas também que terão de continuar activos e atentos a novas oportunidades de trabalho, mostrando a abertura necessária para abraçar projectos e desafios que podem estar fora da vossa zona de conforto, mas que vos ajudam a crescer pessoalmente e profissionalmente", observou a governante.

Depois do Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Machico e Ponta de Sol, o projecto ’11 meses, 11 concelhos’ está este mês em Santa Cruz, com workshops, visitas a empresas, balcões de atendimento para apresentação de ofertas de emprego, entre outras iniciativas.

Hoje, a sessão motivacional e de capacitação destinada a desempregados inscritos no Instituto de Emprego da Madeira decorreu no salão paroquial de Santa Cruz e contou com a participação de Daniel Alves, economista e mestre em Gestão na especialidade de Planeamento e Estratégia Empresarial, com vasta experiência na área de desenvolvimento pessoal.

"Facultar ferramentas de apoio aos desempregados, capacitando-os, transmitindo-lhes métodos de liderança, de empreendedorismo e resiliência são objetivos destas ações promovidas pelo Governo Regional. A melhor maneira de as pessoas entrarem no mercado de trabalho é adquirindo e atualizando as suas competências face às exigências do mercado de trabalho", sublinhou Ana Sousa, em Santa Cruz.

A secretária regional agradeceu também o bom trabalho que o Instituto de Emprego da Madeira "vem desenvolvendo na promoção "do emprego e da empregabilidade, contributo fundamental para os registos mínimos de desemprego, que no segundo trimestre deste ano apresenta uma taxa 5,2%".

Até ao final deste mês, a Casa do Povo de Santa Cruz local recebe ainda vários workshops e uma sessão sobre a Rede Europeia de Emprego – EURES sobre as condições e formas de acesso ao mercado de trabalho Europeu. O roteiro segue, em Novembro, para o Porto Santo. Mais informações podem ser consultas no site do Instituto de Emprego da Madeira.