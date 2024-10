PS mantém diploma para inventário florestal depois de Governo avançar com concurso

Conhecer a "saúde e estado actual da floresta" é o principal objectivo do diploma do PS que determina a realização de um inventário florestal. Um proposta defendida por Victor Freitas que deu entrada no parlamento em Setembro e "dias depois o Governo Regional abriu um concurso para um inventário florestal".

O PS mantém o diploma em discussão, mesmo depois de ter sido anunciada a decisão do Governo regional, porque considera importante discutir a floresta, sobretudo depois dos incêndios recentes e desmontar "inverdades do Governo Regional".

Victor Freitas acusou a anterior secretária regional do Ambiente, Susana Prada de "mentir" no parlamento quando, em 2023, afirmou que estava a decorrer um inventário que só agora avança.

"É importante conhecer a floresta para estarmos capacitados para intervir", além de saber qual o "estado da floresta, depois de milhões e milhões de euros investidos".

O último inventário da floresta foi feito em 2015, entretanto aconteceram alguns grandes incêndios, aumentou o número de espécies infestantes, como a giesta e a acácia, pelo que se torna necessário avaliar o estado da floresta.