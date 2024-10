Diploma do PSD recupera proposta do PCP aprovada na legislatura anterior

Isabel Garcês (PS) referiu, numa interpelação a Rubina Leal que a proposta em discussão era recuperada de outra, do PCP. A deputada do PSD respondeu, explicando que a proposta do PCP foi aprovada, na legislatura anterior, "com a abstenção do PS" e que, na especialidade, foram integradas medidas propostas pelo PSD.

"É esse diploma que estamos a discutir", afirmou.

Nuno Morna, da IL, questionou a deputada social-democrata com o facto de a lei das finanças regionais permitir reduzir, em 30%, todos os impostos, o que seria mais benéfico e com reflexo na economia e não insistir numa "economia assistencialista".

Patrícia Agrela, do PS, fez uma intervenção em que reconheceu a importância de reforço dos apoios da Segurança Social.