DTIM em auscultação sobre “The Digital Educational Action Plan”

O Diretor-geral da DTIM, Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira, José Miguel Sousa, integrou, a convite da Comissão Europeia, a lista de especialistas que contribuíram para avaliação da relevância e do impacto das políticas de educação digital da União Europeia na área da educação e formação, no âmbito do Plano de Ação para a Educação Digital (2021-2027).

O Plano de Ação para a Educação Digital (2021-2027) é uma iniciativa da Comissão Europeia que tem como um dos principais objetivos proporcionar uma educação digital de alta qualidade, inclusiva e acessível em toda a Europa. Este Plano promove as competências digitais, fomenta a inovação na educação e a melhoria da infraestrutura digital em toda a União Europeia. Consiste num trabalho colaborativo com os Estados-Membros, e com um vasto conjunto de partes interessadas que pretendem modernizar os sistemas de educação e formação, integrar tecnologias digitais inovadoras e garantir a preparação digital dos cidadãos europeus para enfrentar os desafios do século XXI, lê-se na informação à imprensa.

A sessão de auscultação decorreu no dia 2 de outubro, envolvendo mais de 40 participantes de vários países da União Europeia, sendo a DTIM uma das duas entidades portuguesas presentes. Os participantes também contribuíram com a partilha de experiências e identificação de ações estratégicas para melhorar as políticas de educação digital da União Europeia, com vista a identificar sucessos, desafios e necessidades futuras a incluir no Plano de Ação para a Educação Digital (2021-2027).

A sessão contou com a presença de Georgi Dimitrov, Chefe da Unidade “Educação Digital”, Directorate General for Education and Culture (DGEAC), da Comissão Europeia; Francesca Maltauro, Vice-Chefe da Unidade e Naír Carrera, Assistente de Políticas.