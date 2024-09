Observatório dos Ecossistemas e das Infraestruturas Digitais lançado esta semana

Portugal passa a dispor do Observatório dos Ecossistemas e das Infraestruturas Digitais a partir de Outubro, reunindo especialistas portugueses nas áreas da engenharia de sistemas, comunicações, cabos submarinos, cibersegurança e ciberdefesa, inteligência artificial, segurança e defesa nacional.

Este observatório (OEID) "nasce formalmente no próximo dia 02 de outubro, no âmbito da Conferência Internacional 'Atlantic Convergence', embora a sua assembleia constitutiva tenha acontecido na Sociedade de Geografia de Lisboa em 17 de setembro e a comissão instaladora do Observatório tenha assumido funções desde 01 de junho, tendo por propósito operacionalizar a vontade expressa de um grupo de especialistas que há mais de um ano vêm dialogando sobre problemáticas que ligam Portugal com os sistemas digitais e da conectividade global", disse à Lusa o presidente.

"Este grupo de especialistas em áreas como os cabos submarinos, 'data centre', inteligência artificial [IA] e cibersegurança e ciberdefesa, entre outros temas, tem desenvolvido informalmente atividades relacionadas com a conectividade global e o Observatório deve ser entendido como um processo natural de amadurecimento de uma iniciativa da sociedade civil que irá permitir criar um espaço público e altamente especializado sobre as temáticas supracitadas e que consta nos estatutos do Observatório dos Ecossistemas e das Infraestruturas Digitais", prossegue Luís Bernardino, oficial do exército, professor na Universidade Autónoma de Lisboa e especialista em assuntos de Defesa e Segurança Internacional.

Questionado sobre o principal objetivo no primeiro ano de funcionamento, o responsável referiu que este "pretende afirmar-se como um centro de conhecimento especializado, colaborando com entidades governamentais, académicas e entidades públicas e privadas para a definição de políticas de segurança e prevenção dos ecossistemas e das infraestruturas digitais em Portugal".

Quer também "contribuir assim para um melhor esclarecimento da opinião pública sobre infraestruturas digitais nacionais e globais e sobre o papel de Portugal no mundo da conectividade digital".

"Temos como um dos principais objetivos subsequentes atingir um patamar de sustentabilidade, relevância e prestígio técnico e científico, reconhecido por diferentes entidades, através do livre exercício de cidadania de todos os membros do Observatório e num contributo que se torne relevante para o pensamento geoestratégico e geopolítico de Portugal na rede global da comunicação digital", concluiu o presidente do OEID.

A apresentação pública do Observatório dos Ecossistemas e Infraestruturas Digitais terá lugar no dia 02 de outubro, pelas 17:00, integrada na conferência internacional 'Atlantic Convergence', onde "especialistas e visionários mundiais deslocam-se a Portugal para pensar e discutir como moldar, proteger e melhorar o futuro das infraestruturas digitais transatlânticas, e onde Portugal ocupa um papel de destaque global".