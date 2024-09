Confiança espera ver retrocessos no Funchal corrigidos em breve

Miguel Silva Gouveia destacou que hoje, 26 de Setembro, assinalam-se três anos das eleições autárquicas de 2021, quando o PSD ganhou a Câmara do Funchal, sendo que a coligação Confiança não vê melhorias na cidade. Aliás, fala mesmo em “retrocessos”, que espera ver corrigidos em breve.

O vereador falava aos jornalistas no final da habitual reunião de Câmara, que hoje se realizou no edifício-sede.

A coligação recorda que, “a equipa da Confiança mantem-se coesa” no trabalho de fiscalização dos últimos três anos. Miguel Silva Gouveia assume que apesar de ser um trabalho difícil, é gratificante ver obras que foram lançadas no anterior mandato serem agora concluídas, como é o caso da obra do Matadouro ou a Confeitaria Felisberta.

“A pergunta que deixamos no ar é se três anos volvidos, se consideram que o Funchal está melhor ou pior do que em 2021”, questionou o vereador, abordando o “clima de suspeição e de instabilidade”, mas também em áreas como a mobilidade, sustentabilidade e habitação social.