Trabalhadores não docentes em greve a 4 de Outubro

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais promove uma greve nacional dos trabalhadores não docentes no dia 4 de Outubro que irá abranger a Região Autónoma da Madeira.

Tendo em conta que algumas das reivindicações apresentadas pela Federação, o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, Delegação da Madeira, partilha das mesmas e reforça que a região pode e deve implementar medidas que vão ao encontro das reivindicações dos trabalhadores não docentes da RAM, bastando vontade política do Governo e da vontade dos partidos com assento parlamentar de as executar, lê-se na nota à imprensa.

O S.T.F.P.S.S.R.A. faz assim um apelo à participação em massa, dos trabalhadores não docentes do sector público na greve de 4 de Outubro dando voz na defesa das seguintes reivindicações: Criação das carreiras especiais de Assistente de Ação Educativa e de Assistente Administrativo da Administração Escolar; Conteúdos Funcionais específicos para as carreiras de técnicos superiores; Formação Profissional para todos os trabalhadores; Alteração da portaria de rácios; Fim da precariedade laboral; e Uma verdadeira escola inclusiva.