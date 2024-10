Sintac propõe aumentos de 6% para trabalhadores da Portway

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) enviou uma proposta à empresa de 'handling' Portway pedindo aumentos de 6%, um subsídio de refeição no valor de 10,20 euros e um abono social de 60 euros, adiantou.

Numa nota, hoje divulgada, o Sintac disse que "enviou hoje à Portway uma proposta de atualização salarial para 2025", integrando uma "atualização de 6% na tabela salarial incluindo as cláusulas indexantes", um "subsídio de refeição no valor de 10,20 euros" e um "aumento do abono social/transporte para 60 euros mensais".

Num ofício enviado à presidente executiva da Portway, o sindicato lembrou que no ano de 2024, a empresa "alcançou resultados financeiros positivos, em grande parte devido ao esforço dos trabalhadores da Portway".

"A economia portuguesa, por sua vez, prevê um crescimento superior à média europeia em 2024, impulsionado em grande parte pelos resultados do setor turístico, no qual a aviação se insere", destacou acrescentando que o "Acordo Económico e Social aponta claramente para a necessidade de aumentar os salários, ainda que com incentivos fiscais".

"Os bons resultados da Portway, somados a esse contexto, justificam um incremento salarial que recompense os trabalhadores pela sua performance", destacou.

O sindicato disse ainda que expôs, numa reunião com a empresa, a sua "profunda preocupação", com a falta e custo dos estacionamentos para os trabalhadores, indicando que a Portway "ficou de analisar este tema de forma a encontrar soluções adequadas".