“A discriminação com base na idade é uma realidade”, alertam as Mulheres Socialistas

Neste Dia Mundial da Terceira Idade, as Mulheres Socialistas da Madeira (MSM) chamam à atenção para a situação económica e social das pessoas idosas.

Cátia Vieira Pestana, presidente da estrutura socialista, salienta que esta data, assim como o dia 1 de outubro (Dia Internacional da Pessoa Idosa), “deve servir para colocar o foco nesta enorme franja da população que sofre várias discriminações com base na idade”. Como alerta, as mulheres, maioria da população que ainda enfrenta grandes desigualdades de oportunidades só pelo seu género, são duplamente afetadas. “Na área do trabalho há um longo caminho a percorrer relativamente a este tipo de discriminação, e o mesmo acontece na saúde, na qualidade de vida, na participação social e política”, afirma a presidente das MSM, acrescentando que se impõe trabalhar nas áreas das políticas públicas, da legislação e da sensibilização da população para esta problemática.

Saliente-se que os Estados-Membros da Organização Mundial da Saúde, na Estratégia Global e no Plano de Ação sobre Envelhecimento e Saúde, e na Década do Envelhecimento Saudável (2021-2030), reconheceram a existência do idadismo quando a idade é usada para categorizar e dividir as pessoas por atributos que causam danos, desvantagens ou injustiças, e minam a solidariedade intergeracional. “É urgente a criação de políticas públicas que ajudem a combater e a medir o idadismo nos diferentes escalões etários, ajudando a implementar objetivos e indicadores que permitam uma visão real desta problemática”, defende Cátia Vieira Pestana.

Refira-se que o envelhecimento demográfico na Região Autónoma da Madeira acentuou-se na última década. Segundo os últimos Censos, o índice de envelhecimento da população é de 156,7, ou seja, existem cerca de 157 idosos por cada 100 jovens na Região, sendo que, em 2011, o índice era de 90,7 (91 idosos por cada 100 jovens). A freguesia mais envelhecida é a Ilha e a mais jovem o Caniço. Já os municípios mais envelhecidos são o Porto Moniz, Santana e São Vicente, por esta ordem, enquanto que Santa Cruz é o concelho mais jovem, seguido de Câmara de Lobos.