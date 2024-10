Madeira tem 343 cuidadores informais

A Madeira conta atualmente com 343 cuidadores informais, avançou, esta tarde, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.

Ana Sousa adiantou ainda que das 343 pessoas com estatuto de cuidadores Informal, 129 beneficiam de apoio financeiro mensal.

No Dia Mundial para Terceira Idade, a governante lembrou que "a Madeira dispõe de um conjunto vasto de respostas sociais de apoio à população idosa", enaltecendo a "cooperação entre as instituições e organizações que atuam na área social e o Governo Regional, em benefício da população idosa".

A secretária regional marcou presença na segunda edição da ‘Expo Sénior’, uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, altura em que destacou medidas como o Serviço de Ajuda Domiciliária, "que conta já com a proposta para a carreira especial de Técnico" e o Complemento Regional para Idosos, "que já beneficiou 2.500 madeirenses e cujas inscrições terminam no próximo dia 31".

“Para a efectivação das políticas e dos direitos sociais não basta estes estarem reconhecidos em leis, precisam de ser apropriados e construídos pelos cidadãos de forma democrática e participante, como é bem o exemplo desta Expo-Sénior, um espaço onde podemos atestar as atividades, produtos, serviços e respostas sociais para a população em idade sénior e suas famílias, promovidas pelas Instituições com competências técnicas nestas matérias”, referiu ainda Ana Sousa.