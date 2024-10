“O empresário que cria a necessidade deve assumir a formação”

Com 27 anos de actividade na hotelaria, o empresário e chef executivo do The Views Hotels

Octávio Freitas alerta para a necessidade de formação à séria, remetendo essa responsabilidade para os empresários.

O facto de trabalhar numa das áreas mais humanizadas que existe que é a cozinha de um hotel, o conceituado chef executivo chama a atenção para a necessidade de formação, apontando o exemplo daqueles que trabalham na sala, no bar e na recepção, para reforçar que são “essas pessoas é que fazem a diferença em hotelaria. A hotelaria é pessoas para pessoas”.

Motivo para reafirmar que a formação é urgente, mas também afirmar que “a responsabilidade é de todos”, mas “acima de tudo de quem cria a necessidade. “O empresário que cria a necessidade tem de assumir que tem de fazer formação activa”, defende.

Octávio Freitas desafia mesmo os hoteleiros a apostarem seriamente na formação, cabimentando verba nos investimentos para esta componente que considera muito relevante para o sector. “Mas é formação à séria. Não é um curso de 10 horas ou um workshop”, apontou.

Prevê mesmo que a questão da formação “vai pôr em causa os próximos 10 anos” da actividade turística.

Abordou ainda o fenómeno dos migrantes, com grande impacto na hotelaria. “Ainda bem que eles existem senão o que é que seria de mim”, declarou. Garante que os imigrantes no mercado de trabalho não representa qualquer tipo de ameaça.