“Empresários agrícolas apostam cada vez mais na tecnologia”

Marco Caldeira, director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, acompanhado pelo director de serviços de Desenvolvimento Agronómico, Rui Nunes, visitou a Yorta, uma empresa de um jovem empresário agrícola, Pedro Albuquerque.

Trata-se de uma empresa situada na zona do Porto Novo e que tem investido em tecnologia de ponta de forma a optimizar a produção de manjericão. Um produto comercializado nas grandes superfícies sob a égide da marca ‘Produto da Madeira’.

Esta produção – apontou Marco Caldeira – é “um exemplo de como a utilização da tecnologia pode potenciar a comercialização de vários produtos”.

“Os agricultores na Região têm vindo a apostar cada vez mais no uso da tecnologia para tornarem as suas produções mais eficientes com a grandes reflexos para o ambiente”, realçou também o responsável, adiantando que “o aproveitamento das novas tecnologias é uma oportunidade para fazer face aos desafios que se colocam à agricultura regional nos dias de hoje, sobretudo na capacidade de dar uma resposta consistente às exigências dos consumidores”.

Até este momento, foram implementados nesta produção sistemas automatizados de rega e controlo de nutrientes, sensores de PH e EC para garantir o ambiente ideal de cultivo, além de temporizadores e disjuntores inteligentes que optimizam o uso de energia e recursos hídricos, “o que tem permitido uma produção sustentável e eficiente, reduzindo o desperdício e maximizando o rendimento num espaço compacto”, salienta ainda a tutela em comunicado de imprensa, fazendo nota de que estes investimentos são passíveis de cofinanciamento através do PEPAC – R.A. Madeira.

“A empresa está comprometida em continuar a integrar novas soluções tecnológicas, como câmaras de monitoramento e automatização dos sistemas climáticos e de produção, para se manter na vanguarda do sector agrícola”, manifestou por seu turno o empresário agrícola Pedro Albuquerque, citado na mesma nota.