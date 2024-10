Segunda volta das eleições municipais brasileiras realiza-se hoje em 51 cidades

O Brasil realiza hoje a segunda volta das eleições municipais em 51 cidades, entre as quais 15 são capitais regionais, incluindo a maior cidade do país, São Paulo.

Cerca de 33,9 milhões de eleitores brasileiros estão aptos a votar e devem regressar às urnas para escolherem os prefeitos e de vice-prefeitos, de acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao contrário de Portugal, que adota um sistema de lista fechada, a escolha dos prefeitos no Brasil é feita a partir de um sistema de lista aberta no qual as vagas são conquistadas diretamente pelo candidato mais votado.

A lei eleitoral brasileira prevê votações em duas voltas nas cidades com mais de 200 mil eleitores onde o candidato mais votado não conseguiu superar a metade dos votos válidos (cálculo que exclui votos em branco e nulos).

São Paulo lidera o ranking com o maior eleitorado habilitado, que soma cerca de 9,3 milhões de pessoas.

Após a capital paulista, as capitais regionais que escolherão os novos prefeitos ou prefeitas são Belo Horizonte, capital do estado brasileiro de Minas Gerais, Fortaleza, capital do Ceará, Manaus, capital do Amazonas, Cuiabá, capital do Mato Grosso, João Pessoa, capital da Paraíba.

Somam-se também a esta lista as cidades de Curitiba, capital do Paraná, Belém, capital do Pará, Goiânia, capital de Goiás, Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, Natal, capital do Rio Grande do Norte, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul e Porto Velho, capital de Rondônia e Palmas, sede do governo regional de Tocantins.

Haverá segunda volta em outras 36 cidades de dimensão média espalhadas pelos 26 estados brasileiros, incluindo as cidades de Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, em São Paulo, a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, Uberaba, em Minas Gerais, entre outras.

Assim como aconteceu na primeira volta, disputada em 06 de outubro, a votação exclui o Distrito Federal, onde a administração do território, incluindo a capital do país, Brasília, é exercida pelo governador.

Para o cargo de prefeito dos 51 municípios que terão segunda volta concorrem 102 candidatos. Desse total, 87 homens e 15 mulheres disputam a chefia do executivo municipal.

O horário de votação é entre as 8:00 às 17:00, horas locais.