Benfica tenta manter pleno de vitórias na receção ao Feyenoord

O Benfica vai tentar alcançar hoje o terceiro triunfo, em outros tantos jogos, na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, ao receber os neerlandeses do Feyenoord, em jogo da terceira jornada.

Depois dos triunfos em casa do Estrela Vermelha (2-1) e na receção ao Atlético de Madrid (4-0), nos dois jogos anteriores, os 'encarnados' voltam a atuar perante o seu público e têm a oportunidade de ficarem em boa posição para começarem a sonhar com uma eventual passagem à fase seguinte da prova.

O Benfica pode assim chegar aos nove pontos, numa altura em que atravessa um bom momento desde que Bruno Lage tomou conta da equipa, somando vitórias para campeonato, 'Champions' e Taça de Portugal, enquanto, do outro lado, o Feyenoord chega com uma vitória e uma derrota para a Liga dos Campeões, bem como de uma goleada (5-1) em casa do Go Ahead Eagles para a liga neerlandesa.

As duas equipas já se defrontaram esta temporada, para a pré-temporada, tendo as 'águias' goleago 5-0, numa altura em que ainda não existiam sinais de crise na equipa então comandada pelo alemao Roger Schmidt.

O Benfica recebe o Feyenoord a partir das 20:00 de hoje, em encontro que vai ser dirigido pelo turco Umut Meler.