Acção de reflorestação juntou IFCN e Madeira Wine Company na plantação de 230 árvores

A Madeira Wine Company juntou-se ao Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e, no âmbito do projecto' Carbon Offset', levou a cabo uma acção de reflorestação que consistiu na plantação de 230 árvores de espécies indígenas, incluindo Loureiros, Barbusanos, Faias das Ilhas e Tis.

Em nota à imprensa, o IFCN assume que a iniciativa vai ao encontro do compromisso de sustentabilidade ambiental e redução da pegada ecológica.

"O projecto 'Carbon Offset', promovido pelo IFCN, visa permitir que entidades interessadas compensem as emissões de carbono resultantes das suas actividades através de iniciativas de reflorestação e gestão sustentável de áreas florestais. Nesta parceria, o IFCN forneceu as plantas, o espaço e o apoio técnico necessário, enquanto a MWC, com a participação activa dos seus colaboradores, assegurou a execução dos trabalhos e compromete-se com a manutenção das árvores plantadas. Esta colaboração exemplifica a importância da sinergia entre o setor público e privado na promoção de práticas ambientais responsáveis", explica.

Desta forma, estamos a envolver a comunidade e a sensibilizar para a importância da conservação ambiental. "A MWC e o IFCN reafirmam, assim, o seu papel activo na construção de um futuro mais sustentável para a Região", termina.