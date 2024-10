Mulheres Socialistas defendem que Educação é investimento, não um custo

Câmara de Lobos recebeu hoje mais um 'Café Socialista', iniciativa promovida pelas Mulheres Socialistas da Madeira, desta feita sob o tema da Educação. Entre as ideias expressas, fica clara a ideia que "a Educação tem de ser vista como um investimento e nunca como um custo".

Palavras da presidente da estrutura partidária, Cátia Vieira Pestana, que salientou a necessidade de um sistema educativo com uma visão global e pensado a vários níveis. "Precisamos que a Escola seja pensada tendo em conta todos os seus intervenientes – professores, funcionários e alunos – e focada no estudante, e não em rankings que muitas vezes são permeáveis a influências externas", afirmou.

A responsável defendeu um novo modelo educativo para a Região, considerando, por isso, a ideia que a Educação não é um custo, mas sim um investimento, não "uma mera fatia do orçamento". E exemplificou que "medidas como a gratuitidade das creches para todas as crianças, a gratuitidade dos manuais, transportes e alimentação, o fim das propinas, a atenção à saúde mental dos estudantes, professores e funcionários ligados à acção educativa e a avaliação séria da implementação do uso generalizado de tablets em contexto escolar 'são medidas geradoras de um melhor sistema escolar e, por consequência, de uma sociedade mais bem preparada e competitiva'", diz citada por uma nota de imprensa do PS-Madeira.

O 'Café Socialista' é uma iniciativa que se realiza mensalmente e que reúne militantes, simpatizantes e a comunidade em geral, de qualquer idade ou género, numa conversa aberta sobre diversos assuntos.