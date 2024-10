Bombeiros de Machico participam em exercício

Os Bombeiros Municipais de Machico participaram num exercício organizado pela empresa Gáslink, integrado no seu plano de Emergência Interno (PEI), na semana passada.

A participação dos elementos da corporação neste exercício, que decorreu nas instalações de armazenamento provisório de contentores de Gás Natural Liquefeito (GNL) no Porto do Caniçal, permite fortalecer "a cooperação e a articulação entre todas as entidades envolvidas", assim como uma resposta "mais eficaz e coordenada", refere uma publicação nas redes sociais do corpo de bombeiros.