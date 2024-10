PS quer Governo da República a reforçar o financiamento para as CPCJ da Região

O Grupo Parlamentar do PS-Madeira mostrou-se hoje preocupado com o crescente número de crianças e jovens acompanhados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) da Região, apontando a necessidade de estes organismos verem reforçados os seus meios, de modo a melhor operacionalizarem a sua intervenção e darem as respostas mais adequadas.

Esta tarde, os socialistas estiveram reunidos com a responsável pela coordenação regional das CPCJ da Região, Micaela Freitas, tendo a deputada Isabel Garcês defendido que o Governo da República aumente a transferência de verbas para os municípios, para que estes, por sua vez, possam dotar estas entidades de melhores condições para o exercício da sua missão, quer no acompanhamento das crianças e jovens, quer na promoção de campanhas para prevenir os riscos e combater os maus tratos.

Além da questão financeira propriamente dita, a parlamentar vincou a importância de os diferentes municípios dotarem as respetivas CPCJ concelhias de instalações condignas, com espaços apetrechados com material pedagógico e as condições adequadas para receber as crianças e as famílias.

Na decorrência desta reunião, Isabel Garcês evidenciou igualmente a necessidade de haver um reforço das equipas afetas às CPCJ, bem como de incrementar a aposta na respetiva formação.

O PS-Madeira vincou também a necessidade de uma maior transparência em relação ao tratamento dos dados relativos aos casos sinalizados e acompanhados, considerando importante que o relatório anual das CPCJ regionais seja publicamente divulgado, para melhorar a análise e a intervenção perante os problemas.