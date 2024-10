Quatro listas candidatas ao Conselho Nacional do PSD, menos três do que no último

A Mesa do Congresso social-democrata recebeu hoje quatro listas ao Conselho Nacional do PSD, menos três do que na última reunião magna do partido, e duas ao Conselho Nacional da Jurisdição.

Ao Conselho Nacional, o chamado parlamento do partido, concorrem: a lista da direção, encabeçada por Carlos Moedas, e as alternativas encabeçadas por João Gomes da Silva, André Pardal e Luís Rodrigues, todos já membros deste órgão.

Ao Conselho da Jurisdição Nacional concorrem duas listas: a da direção liderada pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e a do atual membro do órgão José Miguel Bettencourt

As eleições para os novos órgãos nacionais do PSD decorrem no domingo entre as 09:00 e as 11:00, com a proclamação de resultados prevista para as 13:00.