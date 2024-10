Ataque de Israel contra o sul do Líbano fez pelo menos 15 mortos

O número de mortos do ataque israelita contra a cidade de Qana, no sul do Líbano, aumentou para 15, disseram hoje as autoridades libanesas.

O primeiro balanço do ataque contra Qana indicava 10 mortos e 15 feridos.

Os meios de comunicação locais afirmaram que se registaram vários ataques contra a cidade do sul do país durante a noite.

Nas últimas horas, a aviação de combate de Israel atingiu também os subúrbios do sul de Beirute, pela primeira vez em seis dias, noticiou a imprensa estatal libanesa.

O eventual número de vítimas deste último ataque contra a capital do país ainda não foi apurado pelas autoridades.

L’armée israélienne a commis un véritable massacre ce soir dans le village de Qana, plus de 10 martyrs. pic.twitter.com/tRekFngzLm — InfoSudLiban (@InfoSudLiban) October 15, 2024

O ataque contra Beirute ocorre um dia depois de o primeiro-ministro interino, Najib Mikati, ter afirmado que o governo dos Estados Unidos tinha oferecido garantias de que Israel iria atenuar os raids aéreos na capital libanesa.

Israel afirma que está a atacar os bens do Hezbollah (Partido de Deus) nos subúrbios de Beirute, onde o grupo armado xiita mantém uma forte presença.

A zona é também habitada por civis.

Os militares israelitas afirmaram hoje que o ataque atingiu um armazém de armas situado sob um edifício residencial.

O Exército israelita publicou nas redes sociais um aviso de retirada dirigido à população civil afirmando que o alvo era um edifício no bairro de Haret Hreik.

Um fotógrafo da agência Associated Press no local disse que o primeiro ataque da aviação de Israel foi registado menos de uma hora após o aviso.

O Hezbollah começou a disparar foguetes contra Israel em 08 de outubro do ano passado.

O agravamento da situação militar no sul do Líbano, no mês passado, já provocou 1,2 milhões de refugiados e deslocados internos.