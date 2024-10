“Trilho bonito” proporcionou vitória destacada

“Isto nunca me tinha acontecido que foi fazer toda a prova sozinho na frente. O único bocado em que não estive na frente foi quando a organização, aos cerca dos 12Km me diz que estiou mal e mandam-me para trás onde faço mais 3Km à procura do trilho quando aparecem os segundo e terceiro e afinal estava bem. Pedem desculpa e rectificam, mas é claro que causa sempre transtorno e desgaste acrescido, além de stresse. Foi um mau bocado porque entretanto fico em terceiro mas rapidamente consigo ‘colar-me’ novamente à frente e destacar-me e acabo por vencer, mas vale o que vale, porque eu gosto de vencer, mas gosto de vencer batendo os meus tempos pessoais e isso não aconteceu porque acabo por fazer 10 minutos ou mais na prova. A prova em si é um trilho bonito, pena que as marcações não estavam como se desejava, houve muitos enganos, eu próprio enganei-me duas ou três vezes. Mas isso rectifica-se e certamente que irá melhorar”.