Quarta-feira cinzenta na Madeira dominada por nuvens e aguaceiros

As previsões do tempo para hoje, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado e aguaceiros, mais frequentes na vertente Norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) de Nordeste.

Esta prevista uma descida da temperatura mínima, que tanto na Madeira, como no Porto Santo, deverá chegar aos 20ºC. Já as máximas esperadas serão de 25ºC em ambas as ilhas.

As previsões para o Funchal não diferem das apontadas para o resto da Ilha. O céu deverá apresentar-se muito nublado e há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos. O vento soprará fraco, na ordem dos 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, conte, na costa Norte, com ondas de Norte com 2 a 3 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2 metros. Na costa Sul, são esperadas ondas de Sul com 1 metro. A temperatura da água do mar oscilará entre os 23/24ºC.