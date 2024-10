Musk doou 70 milhões de dólares para a campanha de Trump

O empresário norte-americano Elon Musk investiu mais de 70 milhões de dólares (65 milhões de euros) na campanha eleitoral de Donald Trump e de outros republicanos para vencer as eleições de novembro, foi hoje anunciado.

Segundo a agência de notícias Associated Press que consultou os dados financeiros divulgados esta semana, Musk fez a doação durante o verão e é um dos maiores doadores para as causas do Partido Republicano.

Musk fez a doação durante o verão ao America PAC, um comité de ação política que lançou em maio para ajudar Trump na sua tentativa de regressar à Casa Branca.

"O America PAC visa apenas o senso comum e os valores centristas", disse o fundador da Space X e da Tesla na terça-feira na sua plataforma X.

Os super PAC, como o America PAC de Musk, podem angariar e gastar somas ilimitadas de dinheiro, mas normalmente são proibidos de coordenar os seus esforços com os candidatos que apoiam.

Um parecer recente da Comissão Eleitoral Federal, que regula as campanhas políticas federais, permitiu que os candidatos e estes grupos trabalhassem em conjunto em ações no terreno, particularmente no contacto porta a porta.

Enquanto os candidatos e os partidos políticos tradicionalmente organizam e pagam essas ações, a campanha de Trump tem tido dificuldades em angariar fundos diretos e recorreu a parceiros externos, como o America PAC, de Musk.

Até à data, o America PAC gastou mais de 38 milhões de dólares (35 milhões de euros) em esforços de "angariação" de eleitores, de acordo com as divulgações financeiras da campanha.

Grande parte do dinheiro do America PAC foi pago a um grupo de empresas de consultoria, incluindo algumas ligadas a Phil Cox, antigo assessor da campanha presidencial falhada de Ron DeSantis, governador da Florida.

Embora Musk seja o principal doador do America PAC, não é o único. O super PAC também recolheu cerca de 8,75 milhões de dólares (8,4 milhões de euros) de um grupo de doadores ricos, incluindo os gémeos Winklevoss, Tyler e Cameron, cocriadores do Facebook.