NRP Tejo recuperado volta às missões

O Navio da República Portuguesa (NRP) Tejo volta esta tarde às missões com uma deslocação às Ilhas Selvagens, revelou Rui Teixeira, Comandante da Zona Marítima da Madeira, depois de um período de paragem forçada devido a uma avaria que resultou no embate, no passado sexta-feira, à saída do Porto do Funchal. Como noticiado na altura, o navio foi de encontro aos quebra-mares junto ao armazém da Porto Santo Line.

O Tejo, que tem uma guarnição de 20 militares, volta assim a navegar depois de ter sido resolvido o problema com a carga electrónica, informou o também capitão do Porto do Funchal e do Porto do Porto Santo. Deverá navegar até ao ponto mais a Sul do Arquipélago numa viagem de várias horas para a rendição dos vigilantes da natureza e dos elementos da Polícia Marítima.

O NRP Tejo está em missão no Arquipélago da Madeira desde o passado dia 9 de Agosto em substituição do NRP Zaire que foi colocado em Fevereiro deste ano permanentemente na Madeira, mas que foi no Verão para a manutenção periódica no continente e que continua na Base Naval de Lisboa, localizada na margem Sul, no perímetro militar do Alfeite. Segundo o capitão-de-mar-e-guerra Rui Teixeira não é possível avançar ainda com a data de regresso do Zaire.

Independentemente do navio que o faça, é da responsabilidade do Departamento Marítimo da Madeira a fiscalização e a autoridade do Estado na Zona Marítima, nomeadamente o patrulhamento dos 10.834 quilómetros quadrados da parcela de área da área territorial de mar referente ao Arquipélago da Madeira.

Devido ao acidente no dia 18 a missão de rendição que estava prevista foi cancelada, fazendo-se agora a rendição dos efectivos que se encontram nas Selvagens.