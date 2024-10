'Inspiring Future' divulga ensino superior no Liceu Jaime Moniz

A equipa do 'Inspiring Future' está, esta terça-feira, na Escola Secundária Jaime Moniz para elucidar os finalistas sobre as várias soluções de cursos, universidades e requisitos.

De acordo com nota à imprensa, realizam-se sessões na sala de conferências Dr. Jorge Moreira de Sousa, bem como nas salas de aula que procuraram esclarecer os alunos sobre as condições oferecidas pelas universidades nas suas mais diversas ofertas formativas, incluindo o ensino no estrangeiro.

"Para além das palestras, a feira dinamizada no pátio dos alunos, com representantes de várias universidades do país, levaram aos estudantes uma mostra das várias dinâmicas das instituições superiores, com separatas elucidativas da oferta formativa, assim como dos mestrados e doutoramentos", indica.

Várias outras escolas da Região vão receber iniciativas semelhantes por parte da 'Inspiring Future'.