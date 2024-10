Campanário poderá receber prova de motociclismo nacional em 2025

Apesar de hoje ter sido a apresentação oficial do projecto da futura Pista de Motociclismo Rui Zacarias, a concretizar no antigo campo de futebol da Adega, em Campanário, e haver o compromisso do Governo Regional de inscrever a obra, estimada em 290 mil euros, no Orçamento Regional do próximo ano, a Associação de Motociclismo da Madeira (AMM) pretende já em 2025 poder realizar uma prova do campeonato nacional de Flat Track na pista da Adega. E no futuro, sonha poder realizar acolher prova do campeonato ibérico.

Intenções manifestadas esta tarde por Colin Ferreira, presidente da AMM. Uma vez que a pista sobre a plataforma de terra já está ‘desenhada’ – houve demonstração com dois pilotos de Flat Track – o desejo do dirigente é já esta semana haver condições mínimas para poder treinar, até porque a ambição da Associação é candidatar a pista do Campanário a integrar o calendário “do ano que vem “ junto da Federação de Motociclismo de Portugal para “fazer uma prova [do campeonato] nacional aqui”, que conta com aproximadamente 40 pilotos.

Outra aspiração publicamente assumida é “eventualmente ter uma prova do campeonato ibérico”.

Com a concretização do projecto a AMM prevê criar em Campanário uma escola de pilotagem para jovens a partir dos 6 anos de idade.

O dirigente destaca a boa localização da infra-estrutura, “relativamente perto” dos grandes centros urbanos.

A AMM conta com 28 clubes e 7 grupos oficializados.