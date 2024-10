Dragoeiros ameaçados

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, 21 de Outubro, dá conta que a nova praga foi localizada, pela primeira vez, no Porto Santo, em 2019. Há dois meses foi identificada na Madeira. Várias plantas já foram dizimadas, no Funchal.

Olhos postos em 2025

Em dia de consagração dos participantes da 10.ª edição do Ecotrail, a Câmara do Funchal e o DIÁRIO perspectivaram prova do próximo ano.

Nacional desilude e está fora da Taça de Portugal

Alvinegros pagaram caro os erros cometidos e foram derrotados pela União de Leiria (2-1), deixando assim a Madeira sem representantes na competição.

Engenheiros lançam histórias de vida e inovação

Nesta edição fique a conhecer a Conferência MadIT 2024, que se realiza a 8 de Novembro. O evento promete promover conhecimento em ambiente descontraído e motivacional.

Destaque ainda para: Protocolo desbloqueia transferência de 18 milhões para novo hospital.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através das nossas plataformas digitais, assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.