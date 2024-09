Dois milhões de hectares em cinzas por causa de incendiários

Bom dia. Eis as primeiras páginas dos jornais nacionais deste primeiro dia da semana e último dia de Setembro, com destaque para a temática do fogo posto.

No Público:

- "Fisco fez cair IMI das barragens após reuniões com EDP em 2016 e 2017"

- "Especial Executivos. Dos tractores aos drones e sensores, o que está a mudar no agro-negócio"

- "Orçamento. PS faz finca-pé, Marcelo diz que executivo está preso 'por fio fraco'"

- "Vinho. Governo quer fisco a trabalhar com sector vitivinícola para controlar granel vindo de fora"

- "Festival Maré. A quinta edição de um festival que é lugar de encontro entre a Galiza, a lusofonia e o Atlântico"

- "Forças Armadas. Suplemento de 300 euros pago a partir de Outubro"

- "Especialistas. Amadeu Guerra pode manter-se na PGR depois de fazer 70 anos"

- "Legislativas. Extrema-direita vence pela primeira vez na Áustria"

No Correio da Manhã:

- "Suspeitas em agenda de Salgado visam Mexia. Fortuna descoberta em 'offshore' relança avaliação de nota misteriosa"

- "FC Porto-Arouca (4-0). Dragão só aparece contra 10"

- "Benfica. Pressão para agarrar jackpot de 31,5 milhões"

- "Sporting. Maxi e Harder lutam por vaga"

- "Câmaras de Vale de Judeus sem manutenção há mais de 10 anos"

- "Pedro Nuno Santos. 'Prefiro perder eleições do que abdicar das nossas convicções', líder do PSD entrevistado hoje na CMTV"

- "Líbano. Um milhão de pessoas foge da guerra"

- "Caso dos 'emails'. Defesa de Vieira justifica-se com casos europeus"

- "Mortágua. Autarquia paga 52 mil euros por muro já feito"

- "Amadeu Guerra. Novo procurador enfrenta milhares de pendências"

No Jornal de Notícias:

- "Relação trava adoção 'cruel' de quatro irmãos e entrega-os de novo à mãe"

- "FC Porto 4-0 Arouca. Samu abriu o banquete"

- "Imigrantes. Manifestação do Chega contestada nas ruas"

- "Habitação. Simplex falha e câmaras passam menos licenças para construir casas"

- "Proposta. PS e Bloco defendem aborto até 12 ou 14 semanas"

- "Televisão. Kardashian visitou os 'Monstros' da Netflix"

- "Braga 4-0 Rio Ave. Minhotos sobem ao quinto lugar com goleada"

- "1933-2024. Morreu João Rodrigues, antigo líder da FPF"

- "Aveiro. Empresários afetados pelos fogos vão 'lutar até ao fim'"

- "Gondomar. Apoio a vítimas também se faz no shopping"

- "Porto. PS quer fechar nomes das autárquicas antes do fim do ano"

No Diário de Notícias:

- "'Lobos solitários' queimam dois milhões de hectares numa década"

- "Morte de Ihor Homeniuk. Ex-diretora nacional do SEF em tribunal: não me lembro, não sei, não vi, não desconfiei"

- "OE 2025. Fisco, imigração e habitação. Turismo quer apoios, mas especialistas pedem cautela"

- "DN Brasil. Brasileiros esperam mais de um ano pela concessão do Estatuto de Igualdade"

- "Manifestação. André Ventura mete milhares no Rossio pela Rua da Betesga em nome da 'reconquista'"

- "Médio Oriente. A incógnita iraniana na equação do 'eixo da resistência' a Israel"

- "Ian Lesser. 'Ganhe quem ganhar em novembro, a Europa terá de ligar com uma América disfuncional e caótica'"

- "Projeções. Extrema-direita vence Legislativas na Áustria"

No Negócios:

- "Só 513 empresas tiveram incentivo em IRS"

- "Perfil. Quem é Andrea Orcel, o tubarão das finanças que está a atacar o CommerzBank?"

- "Investidor privado. O ouro está caro, mas ainda vai a tempo de entrar no comboio"

- "Conversa Capital. Vera Eiró [presidente da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos]. 'Mil litros de água custam menos do que três cafés'"

- "Turismo. Sogevinus abre hotel de 50 milhões em Gaia"

- "Lucros do PSI superam os três mil milhões de euros até junho"

No O Jornal Económico:

- "Porto concentra maior oferta de casas isentas de IMT para jovens"

- "Marcelo fora de Portugal na semana decisiva do OE"

- "'Amadeu Guerra dá garantias contra a corrupção, a bem do crescimento económico', diz líder da CIP"

- "Hotelaria pede ao Governo critérios 'claros e uniformes' para taxas turísticas"

- "Espanhóis passam a pagar a água que usam do Alqueva, mas dívida de 40 milhões fica sem efeito"

- "Tensão do Médio-Oriente: Irão admite guerra com Israel"

- "Banco Central reforça projeção em alta no PIB brasileiro de 2,3% para 3,2% para 2024"

No A Bola:

- "FC Porto 4-0 Arouca. Ouro sobre vermelho"

- "Sporting. Harder volta ao onze em Eindhoven"

- "Benfica. Amdouni é para ficar"

- "SC Braga 4-0 Rio Ave"

- "Santa Clara 1-0 Boavista"

- "Famalicão 0-0 Nacional"

- "Inglaterra. Bruno Fernandes expulso antes de o Man. United visitar o Dragão"

- "Futebol feminino. Hoje há dérbi em Alvalade"

- "FC Porto goleia AD Marco 09, por 6-1, na estreia na III Divisão"

- "Óbito. Morreu João Rodrigues. 1933-2024. Antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol"

- "Voleibol. Sporting vence Benfica e ergue Supertaça"

No Record:

- "Sporting. Geny chega-se à frente. Amorim prepara mudança para surpreender em Eindhoven"

- "FC Porto-Arouca (4-0). Samu mostrou o caminho"

- "Benfica. Tomás agarra lugar. Deve manter-se como lateral-direito diante do Atl. Madrid"

- "Voleibol. Benfica-Sporting (1-3). Leão conquista Supertaça"

- "Sp Braga-Rio Ave. (4-0).Guerreiros em grande"

- "Liga BPI. Sporting-Benfica. Dérbi delas em Alvalade"

E no O Jogo:

- "FC Porto-Arouca (4-0). Quatro pastilhas na ressaca. Dragões reagem à derrota na Liga Europa com goleada e recuperam segundo lugar"

- "Braga-Rio Ave (4-0). Guerreiros em grande"

- "Sporting. Cimeira de gémeos intocáveis. Só leões e PSV ganharam todas as partidas realizadas no campeonato"

- "Benfica. Lage supera sequência de Amorim. Nos primeiros quatro encontros festejou 14 vezes contra 11 do rival"