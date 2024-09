Estabilidade e medidas sociais atraem colaboradores

César Cunha, CEO de A Confeitaria, uma empresa que detém várias nacionalidades entre os seus 130 colaboradores, e Ana Melim, directora da Qualidade, FN Hotelaria enumeraram a política de estabilidade nas empresas que dirigem e o sucesso na captação de recursos humanos.

Paralelamente a formação, associadas a várias medidas sociais, têm surtido efeitos na coesão social interna destas sociedades

“Os nossos apoios são dados a eventos sociais mais pequenos, de pequena dimensão porque temos a noção que esse apoio é sempre mais sentido, ao invés de dar a um evento grande cujo impacto é menor”, afirmou o CEO que chegou a dar exemplo que às vezes uma sandes com fiambre representa um pequeno-almoço que muitas crianças não têm.

Palavras de ambos os responsáveis durante as primeiras jornadas da conferência organizada pela GRACE, Associação empresarial de utilidade pública, sem fins públicos, que organiza as Primeiras Jornadas Regionais da Sustentabilidade-Madeira que está a decorrer no auditório do Colégio dos Jesuítas.