‘Click na mudança’ sensibiliza contra a violência doméstica

O Governo Regional lança hoje, através do Instituto de Segurança Social da Madeira e da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, uma campanha de sensibilização contra a violencia doméstica.

Dando seguimento a uma das medidas do III Plano Regional Contra a Violência Doméstica, o objectivo passa por apostar na prevenção e na denúncia de situações de maus tratos em contexto familliar.

O conjunto de iniciativas que dão forma a esta campanha arranca hoje, Dia Internacional da Não-Violência, e prolonga-se até ao dia 25 de Novembro, quando se assinala o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres.

Estão previstas várias acções de sensibilização e informação junto de diferentes públicos alvo, de diferentes idades, nos 11 concelhos da Região.

Mas a agenda de hoje tem mais iniciativas que serão, certamente, do seu interesse. Tome nota.

Agenda

9h00 – arrancam os trabalhos de nova sessão plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira.

9h00 – retomadas as actividades do Festival da Natureza, com actividades em várias localidades, nomeadamente Câmara de Lobos, Seixal, Funchal ou Camacha.

9h30 – início da 3.ª edição do Fórum de Emprego do Funchal, que se prolonga até dia 4 de Outubro. Hoje tem lugar a conferência ‘Transformação Digital e o Mercado de Trabalho - Preparar o Futuro’, tendo como moderador Ricardo Miguel Oliveira.

10h00 - abertura do I Encontro Internacional de Teatro, Comunidade e Artes Participativas, promovido pela HUG, no Teatro Municipal Baltazar Dias. Às 18 horas acontece a apresentação do espectáculo ‘Os Heróis não existem…existem!’.

10h40 – comemorações do 31.º aniversário do Regimento de Guarnição n.º 3, que inclui, entre outros momentos, uma demonstração de capacidades do Batalhão de Infantaria.

11h30 – nova audição na 1.ª Comissão da Assembleia da República sobre o incêndio do mês de Agosto, na Madeira. Será ouvido o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o brigadeiro general Duarte da Costa.

13h00 - o Liceu Jaime Moniz assinala o I Encontro de Alunos Estrangeiros, no auditório do piso 3 daquele estabelecimento de ensino.

17h00 - apresentação da edição n.º 74 da revista ‘Islenha’, uma publicação da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, no Museu Etnográfico da Madeira (Ribeira Brava).

Efemérides

1836 - Charles Darwin regressa a Inglaterra a bordo do Beagle.

1869 - Nasce o líder indiano Mohandas Karamchand Gandhi, Mahatma Gandhi.

1924 - A Liga das Nações adopta o Protocolo de Genebra, que defende a solução pacífica dos conflitos internacionais.

1969 - Abrem o museu e a sede da Fundação Calouste Gulbenkian, na Avenida de Berna, em Lisboa.

Foto DR

1997 - Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 15 Estados membros da União Europeia assinam o Tratado de Amesterdão, no Palácio Real de Amesterdão, na Holanda. Entra em vigor dois anos mais tarde, a 1 de Maio de 1999.

2001 - Partem para o Afeganistão 30.000 militares norte-americanos, dois porta-aviões, um grupo anfíbio e 350 aviões de combate, no quadro da operação "Liberdade duradoura".

2004 - A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa inicia a comercialização de apostas no Euromilhões em Portugal.

2006 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído aos investigadores norte-americanos Andrew Z. Fire e Craig C.Mello, de origem açoriana, pela "descoberta do mecanismo fundamental para o controlo dos fluxos de informações genéticas".

2015 - A Autoridade da Concorrência aprova a venda de 61% do capital da TAP ao consórcio Atlantic Gateway, de Humberto Pedrosa e David Neeleman, considerando que o negócio não cria entraves significativos à concorrência.

2022 - O piloto Miguel Oliveira (KTM) vence o Grande Prémio da Tailândia de MotoGP, 17.ª de 20 provas da temporada, disputada com o piso molhado, em Buriram, Tailândia.

Foto DR

2023 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído à cientista húngara Katalin Karikó e ao médico investigador norte-americano Drew Weissman por descobertas que permitiram o desenvolvimento de vacinas mRNA eficazes contra a covid-19.

Foto DR

Pensamento do dia