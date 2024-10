Novo número da revista 'Islenha' vai ser lançado esta quarta-feira

A edição número 74 da revista 'Islenha', uma publicação da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, é apresentada esta quarta-feira, pelas 17 horas, no Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente na cerimónia.

Os oito artigos, que compõem a revista, são, na sua quase exclusividade, dedicados ao arquipélago da Madeira, nas mais diversas perspectivas de uma forma tão própria de sentir e escrever sobre a Ilha. No entanto, refira-se que a revista 'Islenha' esteve e está aberta aos lugares da atlanticidade, sempre disponível em publicar artigos das diversas áreas do conhecimento, primando pelo rigor científico.

As memórias individuais relatadas, independentemente da sua forma, estão imbuídas na memória coletiva, consubstanciando-se na própria construção da História.

Com o lançamento de mais uma revista 'Islenha' - a septuagésima quarta, o leitor é brindado por um conjunto de narrativas que, muito embora heterogéneas, convergem para o mesmo destaco de reflexão, alicerçada em enorme rigor científico e documental, sobre o arquipélago da Madeira.

A celebração dos 50 anos da carreira artística de António Barros é patenteada, não só através da referência em dois artigos, bem como na própria capa da revista, com a estampa de uma das suas obras – Florigen, e, ainda, o separador. “O conceito científico de florigen remete para o florescimento, metamorfose de maturação das plantas, em resposta à luz. Longe de ser um processo solitário, propaga-se, em convivialidade, gerando, em múltiplo jogo de espelhos, todo um jardim florido, pleno de vida. Uma festa para os sentidos e para a alma. Expandindo este conhecimento e esta sensibilidade, numa abordagem humanista percebemos florigen como uma metáfora da Vida, e da Arte. De uma Arte-Vida-Arte para a Elevação da Pessoa-Natureza. Logo, da Sociedade e do Planeta. Tal é o desígnio de António Barros”, lê-se no artigo assinado por Isabel Santa Clara e Augusta Villalobos.

Tendo como responsável editorial Rita Rodrigues (igualmente autora de um dos artigos), o número 74 da 'Islenha' tem a participação dos seguintes autores: Isabel Santa Clara; Augusta Vilalobos; Márcia de Sousa; Ana Gandum; Paulo Ladeira; David Oliveira; Henrique Costa Neves e Luís Miguel Jardim. Hélder Folgado assina o Ensaio Visual da presente edição.