Montenegro propõe ministra da Saúde para a Jurisdição e mantém Moedas "número um" do Conselho Nacional

O presidente do PSD propôs hoje a ministra da Saúde Ana Paula Martins para presidente do Conselho Nacional de Jurisdição (CJN) do partido, mantendo Carlos Moedas e Maria Luís Albuquerque nos primeiros lugares da sua lista ao Conselho Nacional.

Num anúncio feito do púlpito do 42.º Congresso do PSD, Luís Montenegro anunciou as suas escolhas para os órgãos nacionais.

Para presidir à Jurisdição, Montenegro propôs Ana Paula Martins, que classificou como "um dos quadros mais qualificados" do partido, e que substituirá no cargo José Matos Correia.

Como primeiros nomes do Conselho Nacional, o presidente do PSD mantém o autarca de Lisboa, Carlos Moedas, e as ex-ministras Maria Luís Albuquerque (futura comissária europeia) e Teresa Morais, nomes a que junta Luís Álvaro Campos Ferreira e Gonçalo Matias.

Para a Comissão Nacional de Auditoria Financeira, o líder do PSD propõe a recondução de Almiro Moreira.