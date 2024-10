A ANAFRE está a passar “um dos momentos mais difíceis”. Quem o assume é Jorge Veloso, o presidente da associação, no encerramento do VII Encontro Regional de Autarcas de Freguesia, que decorreu no Porto Santo.

O Orçamento do Estado para 2025 é encarado como um documento importante. O presidente lembrou que já na proposta de OE para 2024, a ANAFRE confrontou-se com um documento que não reflectia, além do parecer, todas as propostas apresentadas para a discussão do mesmo pela associação.

“Para 2025, tivemos uma primeira reunião em 7 de Maio de 2024 onde o que fizemos foi apresentar a este Governo as propostas que apresentámos para o OE de 2024”, explicou Jorge Veloso, acrescentando que, passados cinco meses, foram novamente chamados para informar que nenhuma das propostas foi considerada válida.

Quanto à revisão da Lei das Finanças Locais, foi dada indicação de que a mesma iria ocorrer em 2025 para entrar em vigor em 2026. No entanto, Jorge Veloso considera que tal deveria ser resolvido no imediato.

Por outro lado, “o que a ANAFRE pretende é que seja possível, através de um documento único de lei, um estatuto de eleito local que possa concentrar tudo o que está disperso por várias leis”, tendo como base as Assembleias de Freguesia. No fundo, para que os eleitos para estes órgãos possam ser considerados autarcas e, de algum modo, dignificar o seu papel.