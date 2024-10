Avaliação de estrutura de prédio já começou

O edifício que está em risco de cair na Rua da Infância, já começou a ser avaliado, pelo menos equipamentos e pessoal já está preparado para a vistoria necessária. Entre deixar estar como está, com fitas de segurança, condicionando uma das vias mais importantes de escoamento do trânsito do Funchal, ou deitar abaixo a estrutura e assim reabrir sem condicionamentos, é a decisão que terá de ser tomada.

A queda da estrutura, nomeadamente o tecto da 'torre' é visível nas fotografias e, por sorte, não causou qualquer vítima. Recorde-se que no local viviam 11 trabalhadores de um grupo hoteleiro, dona do mesmo, que prontamente tratou de realojar os cidadãos, todos estrangeiros.

O vice-presidente da CMF, que tem o pelouro da Protecção Civil, deu conta ao DIÁRIO que há pelo menos quatro pessoas, moradoras em casas na mesma zona (faz ligação com a Rua do Ornelas e a Rua Miguel Carvalho), também estão a receber apoio da autarquia.

Bruno Pereira salientou que todo aquele quarteirão, que tem edifícios já bastante degradados, aguarda por um plano de requalificação. Quiçá, agora, será acelerado dada esta situação ocorrida esta madrugada.