CH pretende reforço do Complemento Regional para Idosos

É com o intuito de fazer face ao elevado custo de vida que o Chega defende o aumento do valor do Complemento Regional para Idosos. Miguel Castro reconhece "o esforço do Governo Regional em apoiar os idosos", mas diz ser"evidente que o apoio actual é insuficiente".

"Muitos daqueles que contribuíram significativamente ao longo da sua vida ativa estão agora a enfrentar dificuldades para viver com dignidade”, afirmou o presidente do Chega-Madeira. O líder apontou a inflação e o aumento dos preços dos bens essenciais, assim como os custos crescentes dos cuidados de saúde como criadores de um impacto negativo nas finanças dos reformados.

Muitos dos nossos idosos não conseguem sequer cobrir as suas despesas básicas. É urgente que o Complemento Regional para Idosos seja revisto e ajustado para responder a estas novas realidades. O cenário económico mudou drasticamente, e é inaceitável que o apoio não acompanhe essa mudança Miguel Castro

Miguel Castro defendeu ainda que estes apoios não podem chegar apenas a casos de pobreza extrema. Existem muitos idosos que, apesar de não estarem formalmente no limiar da pobreza, enfrentam grandes dificuldades para garantir uma vida digna. Estes também precisam de ser abrangidos por políticas de apoio. O Estado tem o dever de retribuir àqueles que tanto contribuíram ao longo das suas vidas”, afirmou o líder parlamentar.

Para o partido, este aumento do CRI trata-se de uma questão de justiça social, pois "estamos a falar de cidadãos que dedicaram anos ao desenvolvimento da Madeira. Agora é o nosso dever garantir que eles possam viver sem preocupações financeiras. O Chega-Madeira continuará a exigir um reforço deste apoio, pois não podemos aceitar que os nossos idosos sofram, especialmente num contexto em que o custo de vida está a aumentar tão rapidamente”, concluiu.