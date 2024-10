Complemento Regional para Idosos abrange 124 idosos no Caniço

O Complemento Regional para Idosos (CRI) beneficiou, já este ano, 124 residentes no Caniço, anunciou, esta quinta-feira, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, durante a sessão de abertura da Universidade Sénior do Caniço.

Ana Sousa recordou que esta é uma das medidas inseridas na política do Executivo madeirense para melhorar a qualidade de vida da população idosa residente na Madeira.

Relevo que o Governo Regional atribuirá em 2024 a cada um dos beneficiários do Complemento Regional para Idosos o valor global de 1.320 euros. Esta foi a quarta atualização em quatro anos, com benefícios para aqueles que mais necessitam, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar em idade sénior Ana Sousa, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude

A secretária regional com a tutela da Inclusão marcou hoje presença na sessão de abertura da Universidade Sénior do Caniço, realizada no Núcleo Museológico da Casa do Povo local.

Durante o evento, Ana Sousa recordou que “a qualidade de vida em idade sénior, insere-se num eixo fundamental das políticas de Governo na área social, revelando-se como um dos pilares basilares da acção governativa, onde se desenvolve um conjunto de respostas sociais de apoio à população idosa”, endereçando à Casa do Povo do Caniço um agradecimento pelo contributo na valorização desta faixa populacional.

A Casa do Povo do Caniço evidencia com este projeto a verdadeira essência destes organismos, a proximidade à população, sentindo as suas reais necessidades e facilitando, através de mecanismos e instrumentos próprios as suas legitimas aspirações, neste caso proporcionando uma aprendizagem ao longo da vida, com um ilustre corpo docente de fazer inveja a qualquer Universidade Ana Sousa, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude

Promovida pela Casa do Povo, a primeira Universidade Sénior instalada no Caniço destina-se a pessoas com idades compreendidas entre os 53 e os 77 anos e avança com 25 alunos e sete disciplinas.