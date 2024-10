Cinco alunos da Jaime Moniz participaram em projecto Erasmus+ na Croácia

Cinco alunos e três docentes da Escola Secundária Jaime Moniz participaram, entre os dias 7 e 11 de Outubro, numa mobilidade Erasmus +, desta vez na Croácia, a última mobilidade do projecto 'A different view of the world', iniciado em 2023.

Os madeirenses, bem como os participantes de outros países, foram acolhidos pela escola Srednja Skola fra Andrije Kacica Miosica, em Ploce. O programa contemplou várias actividades, desde workshops sobre fotografia a passeios aos Lagos Bacina, ao rio Neretva, a Dubrovnik, a Split e às Grutas de Vranjaka, onde os alunos aplicaram os conhecimentos adquiridos.

"Os objectivos deste projecto passaram pelo domínio da arte de observação e pela partilha da visão e interpretação pessoal do meio, através da fotografia. Da parte dos docentes foram desenvolvidas formas de ensino utilizando registos fotográficos. Este projecto promoveu, igualmente, a partilha de conhecimentos, o trabalho de equipa e a capacidade de resolução de problemas, assim como a compreensão e a amizade entre países e culturas diferentes", refere nota à imprensa.