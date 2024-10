Seis conselheiros de origem madeirense participaram no Conselho das Comunidades Portuguesas em Lisboa

O Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) terminou hoje onde participaram 76 conselheiros no plenário mundial que tem estado reunido desde terça-feira.

Neste novo conselho estão presentes seis conselheiros de origem madeirense: Duarte Fernandes, emigrante em Jersey e eleito pelo Reino Unido, Sara Fernandes eleita pela Austrália e José Alberto de Viveiros Fernandes, Maria de Fátima Loreto, Leonel Moniz da Silva e Maria das Neves Pereira eleitos pela Venezuela.

Esta tarde tirem uma foto de 'família' com os conselheiros oriundos da Madeira, contando com a presença da madeirense Sara Madruga da Costa que é adjunta do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

Os conselheiros terminam o encontro com uma recepção na Câmara Municipal de Lisboa onde estarão presentes o reeleito presidente do Plenário do CCP, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário e do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.