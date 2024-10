Dia Mundial do AVC assinalado com caminhada no Funchal

A Madeira associa-se ao Dia Mundial do AVC com a concretização de uma caminhada local, a 27 de Outubro, aliando-se à iniciativa nacional. A Unidade de AVC do SESARAM dá o mote "Pare o AVC, junte-se a nós".

A caminhada parte pelas 10 horas da Praça CR7 e o percurso decorrerá até à Praça do Município, passando pelo Café Vermelhinho, Assembleia Legislativa da Madeira, Igreja da Sé e Rua dos Ferreiros.

A iniciativa é aberta à população em geral e a participação é gratuita, mas carece de inscrição prévia, através do link que foi criado para esse efeito.

"De forma a maximizar o impacto da mensagem e a ligação direta à Campanha da SPAVC, é sugerido aos participantes o uso de roupas vermelhas ou brancas, cores que simbolizam o compromisso com esta causa", indica nota à imprensa.



A caminhada irá decorrer em todo o território de Portugal continental e ilhas no sentido de promover hábitos de vida saudáveis, nomeadamente alertar para a importância da prática regular de atividade física, e sensibilizar a população sobre os sinais de alerta do AVC, fatores de risco e medidas preventivas, daquela que é a principal causa de mortalidade e incapacidade em Portugal.



Paralelamente, no dia 29 de Outubro, data em que se assinala o Dia Mundial do AVC, o SESARAM promove, entre as 10h00 e as 11h30, na sala da Assembleia Geral da Câmara Municipal do Funchal, uma conferência alusiva ao AVC destinada à comunidade em geral.