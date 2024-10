UE condena ataques de Israel a missões da ONU

A União Europeia (UE) condenou hoje os ataques israelitas contra as missões das Nações Unidas no Líbano e os bombardeamentos em "áreas com grande densidade populacional".

"A UE condena todos os ataques contra missões da Organização das Nações Unidas (ONU) e expressa uma preocupação particularmente grave com os ataques do exército israelita", escreveu o Alto-Representante para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell na rede social X (antigo Twitter).

Antes do início de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, no Luxemburgo, o Alto-Representante criticou os mísseis que o grupo miliciano Hezbollah disparou para o território israelita e os bombardeamentos de Israel em "áreas com grande densidade populacional" no Líbano, nomeadamente em Beirute, capital do país.